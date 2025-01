Fallimento. Molino Bardazzi. L’ultima puntata

Molino Bardazzi: il tribunale ha dato il via libera al concordato semplificato. L’iter per arrivare a un accordo è durato oltre un anno e mezzo ma finalmente, nei giorni scorsi, è arrivato il parere positivo da parte del tribunale di Prato. Il giudice ha nominato Paolo Faini come liquidatore che ora dovrà vendere i beni per poi risarcire i creditori. Si chiude così una vicenda dolorosa per la storia della Mulino Bardazzi, un’istituzione a Vaiano per oltre un secolo.

Era l’ottobre 2023, come fu riportato da La Nazione all’epoca, quando la proprietà decise di interrompere la produzione del mulino a Vaiano a causa di una serie di congiunture negative che avevano reso complicato proseguire il lavoro.

