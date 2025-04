Ex Santa Caterina. Nuovo crollo del tetto

Un altro crollo per il complesso dell’ex Santa Caterina a Carmignano. E’ sprofondata una parte del tetto del vecchio fienile, posizionato fra il parcheggio e l’immobile, e il Comune ha dovuto transennare anche questa porzione. Per fortuna il crollo delle tegole è stato verso l’interno perché all’esterno ci sono i posti auto del parcheggio. E’ prudente comunque non parcheggiare sotto questo edificio.

Per l’ex Santa Caterina non c’è all’orizzonte una soluzione e quasi tutto il complesso è a rischio crollo.

L’immobile, oggi di proprietà del Comune, nei primi anni del secolo scorso apparteneva all’Istituto di Santa Caterina de Ricci di Prato, fu sede della Cassa Rurale e Artigiana, poi di case popolari e, infine, chiuso definitivamente. E’ stato quasi tutto transennato nella parte che si affaccia su via Roma e puntellato con pali d’acciaio nella parte verso il parcheggio. La porzione che guarda su via Modesti ha il tetto già sfondato.

Il Comune aveva promosso, nel 2017, un percorso partecipativo e un concorso d’idee denominato "Santa Caterina Domani" che aveva portato alla presentazione di varie proposte di recupero e destinazione ma nessuna ha trovato soggetti disposti ad investire in una sorta di project financing. Non sono mancate negli anni le polemiche politiche perché il concorso d’idee è costato parecchi soldi e non ha prodotto risultati, così come ha un costo la continua messa in sicurezza. L’amministrazione ha più volte ribadito di non avere le risorse per un intervento diretto e altre soluzioni all’orizzonte, per il momento, non ci sono. E così l’edificio resta in stato di abbandono e a rischio di nuovi crolli.