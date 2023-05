Evasione e tasse non riscosse Il Comune recupera 3,7 milioni

Bilancio in buona salute grazie anche al recupero dell’evasione. I risultati ottenuti nel 2022 hanno avuto un impatto diretto sul bilancio di previsione 2023 che ha permesso di mantenere invariati i servizi alla cittadinanza e egli investimenti senza dover ricorrere alla leva fiscale.

Diminuiscono i residui attivi, ossia i crediti accertati, ma non ancora incassati, anche se restano una parte consistente del bilancio che pesa per circa 3,7 milioni di euro. Il Comune di Montemurlo ottiene ottimi risultati grazie all’attività di accertamento e riscossione, che ha consentito di ridurre in modo importante i residui attivi dell’ente. È stato completato infatti un lavoro di pulitura dei residui che non avevano più caratteristiche di esigibilità ossia possibilità di riscossionedi 3,7 milioni di euro con benefici diretti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è passato da 13 milioni a circa 10 milioni di euro. "Tra le attività che hanno consentito il raggiungimento di questo risultato c’è il progetto equità, portato avanti con Sori, con un miglioramento di quelli che sono i residui attivi del nostro bilancio attraverso una riduzione di oltre 3 milioni di euro - dice il sindaco Calamai - Questo rappresenta un aspetto fondamentale perché ci consente di andare verso una sempre maggiore equità e di proseguire tutte le nostre attività verso i cittadini". Il Comune continua a coprire in maniera importante i servizi a domanda individuale, a partire dai servizi scolastici ( mensa, trasporto, pre e post scuola) e a carattere sportivo, coperti dagli utenti solo per il 42% e per la quota residua dal Comune che vuole agevolare l’accesso dei cittadini a questi importanti servizi.