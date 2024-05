Esami e referti, nuovo sistema al via con disagi

Il debutto del nuovo laboratorio Modulab a Prato, ovvero il nuovo sistema gestionale dalla prenotazione all’accettazione fino ai referti sanitari, è stato rovinato da una serie di criticità per gli utenti. Lo fa sapere l’Asl Toscana Centro: "Come avvenuto in altre realtà territoriali, ci sono state alcune criticità nelle fasi di prenotazione e nella stampa di alcuni referti, con rallentamenti significativi causati dall’introduzione del nuovo programma che, a regime, migliorerà, invece, tutta la filiera che sarà completamente automatizzata". Disagi in particolarte per i molti utenti "che si sono recati al Giovannini in accesso diretto dove si sono verificate delle file soprattutto all’accettazione". L’Asl, nello scusarsi per i disagi di ieri, fa sapere che i tecnici stanno lavorando per la risoluzione dei problemi.