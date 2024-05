"Erica Mazzetti: Prato, distretto d'eccellenza europea da tutelare"

"II distretto di Prato è una punta avanzata e merita massima tutela in Europa, su tutti i temi decisivi". Lo ha detto Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, durante un incontro a Montemurlo con il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri

e molti imprenditori del territorio. "Queste elezioni – prosegue Mazzetti – sono un passaggio decisivo e Forza Italia porterà

le istanze del distretto a partire dal fine rifiuti e dall’economia circolare". Mazzetti ha rilanciato "l’impegno per la ripartenza post alluvione" con un "commissario che non può essere l’attuale Giani ma deve essere un tecnico, estendendo alla Toscana il decreto Emilia-Romagna con la stessa struttura. Montemurlo – aggiunge Mazzetti – è terra d’impresa e grazie alla capacità e al genio dei suoi imprenditori è terra d’innovazione e di sviluppo, come nel caso della Montebianco Costruzioni che ha ideato il primo drone per l’edilizia".