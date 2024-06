Erbacce tra le tombe e incuria a Figline

Tornano le segnalazioni dei cittadini cronisti al numero Whatsapp 337.1063052. Tra le ultime problematiche segnalate c’è il cimitero di Figline, luogo che avrebbe bisogno di una cura particolare e che invece da tempo è in mano al degrado. Il problema riguarda l’incuria: tombe dimenticate e era altissime tanto che alcune lapidi sono sovrastate dalle erbacce. A segnalare il problema è Alda Sani: "Il cimitero di Figline si trova nel più completo abbandono - scrive al numero Whatsapp della redazione - L’erba fra le tombe ormai è altissima, serve più decoro e rispetto per un luogo come il cimitero".

Sempre in tema di segnalazioni un cittadino cronista ha inviato la foto dello spartitraffico tra via Bologna e via Badiani, la struttura è rotta in più parti diventano un pericolo per motociclisti e automobilisti. Infine in via Fra’ Bartolomeo all’altezza del civico 205 c’è un tombino stradale da cui fuoriesce un fiume di acqua da oltre due settimane. I cittadini hanno fatto svariate segnalazioni a seguito delle quali i tecnici di Publiacqua hanno fatto un sopralluogo ma al momento la perdita non è stata risolta e l’acqua continua a fuoriuscire copiosa. Continuate a denunciare quello che non va nelle vostre zone scrivendo alla nostra mail di redazione [email protected] oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052 e pubblicheremo le vostre proteste.