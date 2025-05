Erbacce Fest, le erbe tutte da scoprire

Doppio appuntamento nel weekend con Erbacce Fest – Queste erbacce non sono poi così male, un festival che intreccia arte contemporanea, ecologia, saperi intergenerazionali e partecipazione attiva. Oggi alle 17.30 ai giardini del Cantiere in via Giuseppe Ferrari ci sarà una passeggiata di raccolta e racconto con Irene Biancalani (nella foto), guida ambientale escursionistica. Un’esplorazione alla scoperta delle erbe spontanee cittadine, occasione per ascoltare e condividere storie, usi e ricordi legati alle piante. Domani mattina alle 11 negli spazi di Materiale Project Room in via Santa Trinita 71 è in programma un laboratorio di catalogazione e produzione creativa, per realizzare insieme una fanzine/diario del festival, aperta a chi ha partecipato o desidera contribuire con racconti, immagini e idee, che sarà presentata il 14 giugno alle 19.30 al Giardino Buonamici, a seguire l’esibizione del gruppo Teogonia e un momento conviviale per celebrare le "erbacce e le connessioni nate nel corso del festival. Erbacce Fest si propone di riscoprire e restituire dignità culturale alle erbe spontanee del territorio pratese, spesso trascurate ma ricche di valore simbolico e storico, coinvolgendo un pubblico trasversale, insieme a coloro che custodiscono saperi e pratiche legati alle piante e al territorio.