"Educatori e giovani per l'autismo: trekking lungo la Via Medicea"

Educatori e giovani cammineranno insieme lungo la via medicea per celebrare la "Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo". Il Comune di Poggio a Caiano ha aderito all’iniziativa proposta dalla Fondazione Opera Santa Rita di Prato denominata "Sentiero blu: Via dei Medici", che si svolgerà il 3 aprile lungo il percorso della Via Medicea. Il trekking in realtà durerà una settimana: sarà dal 2 al 9 aprile lungo il cammino della Via Medicea, partendo da Prato e passando da Poggio a Caiano, Artimino, Montelupo Fiorentino, Bacchereto, Vinci, Fucecchio e Quarrata.