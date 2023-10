Ecomaratona. Da domani iscrizioni aperte

Domenica prende il via la quinta edizione della Ecomaratona Pratese. Dal polmone verde del Parco delle Cascine di Tavola, partenza alle 8,30, i podisti potranno scegliere tre percorsi: la maratona di 42,195 km, la mezza con i suoi 21,097 e una passeggiata di 7 km aperta a tutti.

Il percorso della maratona vedrà i concorrenti attraversare il Parco delle Cascine per poi salire alla Villa Medicea a Poggio a Caiano poi andare al parco Il Bargo, Villa Petraia arrivare a Carmignano passare dal Montalbiolo attraversare la pista Rossa a Seano e salire al Museo Quinto Martini per dirigersi verso il Ponte Manetti e poi ritornare al parco delle Cascine di Tavola per giungere al traguardo.

La mezza invece vedrà i podisti dal Bargo dirigersi verso il Ponte Manetti e poi andare all’arrivo. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano.

"Da venerdì 6 ottobre sarà aperto il villaggio Ecomaratona alle Cascine di Tavola - spiega il presidente della Podistica Pratese Raffaele Moccia - e le iscrizioni per i non competitivi il cui percorso è di 7 km si possono fare sia venerdì che sabato allo stand presso il village in via Traversa del Crocifisso e per altri pettorali anche domenica entro le 7.30. Un grazie fin d’ora a tutta la società che supporta la manifestazione e alle associazioni amiche che ci danno una mano per avere gli incroci presidiati. Sarà una domenica speciale perchè avremo gli ultramaratoneti e tanti podisti".