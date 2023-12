Ecco tutti i mercatini del weekend. Tante occasioni e idee per i regali

Tante occasioni di shopping natalizio questo weekend in città. Torna il tradizionale appuntamento con il mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si svolgerà oggi e domani a Officina Giovani in piazza Macelli dalle 9 alle 19.30: tanti, come sempre, i nomi delle grandi griffe presenti (Gucci, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e tanti altri ancora), ma ci sarà spazio anche per creazioni artigianali di gioielli e oggettistica e un reparto food wine per i più golosi. I fondi raccolti saranno destinati al nuovo progetto Att Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare dedicato a pazienti oncologici in età avanzata. Sempre oggi e domani idee per i regali anche a Il Garibaldi Milleventi, con il Wonderful Market: dalle 10 alle 19 tanti espositori vintage e handmade, con manufatti green, oggettistica artigianale, illustrazioni e vinili. Domani all’interno del giardino di piazza Mercatale ci sarà un nuovo appuntamento con Mercatale Viva, luogo ideale nel quale acquistare oggetti di seconda mano, opere dell’ingegno, abiti, accessori vintage e pezzi di occasione. Sempre in centro storico oggi e domani dalle 9 alle 19 torna anche la Fieruola delle bigonge: in piazza delle Carceri, in piazza Sant’Antonino e in piazza Buonamici le bancarelle con prodotti locali coltivati o trasformati secondo tecniche tradizionali nel rispetto della natura. E a proposito di natura, stamani dalle 8 alle 13 l’appuntamento consueto con Terra di Prato e i prodotti di filiera corta, con un’ampia offerta di confezioni dono. Sempre in piazza del Mercato, domani dalle 8 alle 19 ci sarà un’edizione straordinaria del mercato del lunedì mattina.

Infine, da segnalare l’iniziativa della Confeserecenti alla Castellina: oggi dalle 15 alle 18 arriverà Babbo Natale con la sua slitta e tutta la frazione sarà avvolta da un’atmosfera magica che coinvolgerà grandi e piccini. Un pomeriggio di festa organizzato da: Falegnameria Bottari, Light Beauty Boutique, Pasticceria Leo’s, Apa Fruit, PratoLab Studio fisioterapico, La Fioreria, Bar La Guglia, Glam Parrucchieri, Castellina La Gelateria, Farmacia di Filettole, Edicola Cartoleria La Castellina, Langianni intimo merceria, M’amo Salone di bellezza, Aterlier_Vì, Francesca Scuffi Creative Lab, Ortofrutta da Anna, Bottega delle Carni. "Il valore di queste botteghe e ritrovi per le persone è tanto importante: sono luci pulsanti delle nostre città che non devono spegnersi e proprio le festività natalizie ce lo ricordano ogni anno, a maggior ragione questa volta, dopo l’alluvione che così duramente ha colpito Prato", dice Fiorella Cortese, titolare della gelateria La Castellina e membro di presidenza di Confesercenti Prato.