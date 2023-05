Ecco Prato a tutta birra Si parte da Rino Gaetano "Modena" e Stato sociale E la Blues’n’Roll Band

La musica dal vivo torna protagonista il piazza del Mercato. Da domani a domenica cinque serate a ingresso libero nel cartellone dell’XI edizione di Prato a tutta birra. Per l’apertura di domani sul palco la Rino Gaetano Band, gruppo che è il tributo ufficiale del cantautore calabro-romano ed è il primo progetto del genere in Italia, fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, Ivan Almadori, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino Gaetano che tutti vorrebbero ancora vedere su un palco. Giovedì sarà la volta di "La Sad", trio formato nel 2020 da Theø, Plant e Fiks, tre ragazzi proveniente da regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto) e dalle esperienze musicali differenti, che saranno preceduti da Ros. I tre, insieme, hanno plasmato l’identità di un nuovo gruppo caratterizzato dalla sfrontatezza e dalle sonorità frenetiche ispirate a gruppi come Blink-182 e Green Day, ma unite a influenze di altri generi, dal rap alla trap, fino al pop, con atmosfere rubate all’immaginario emo degli anni Duemila. Venerdì ci sarà un piacevole ritorno sul palco di piazza del Mercato: si esibiranno dal vivo i Modena City Ramblers, gruppo che non ha certo bisogno di presentazioni e che si è già esibito in questa kermesse nel 2018 e lo scorso anno, per la gioia dei tanti fan presenti in città (e non solo). Ad aprire l’esibizione dei "Modena" saranno gli Elephants in the room.

Sabato un altro grande ritorno, quello de Lo Stato Sociale: dopo un silenzio discografico lungo sei anni, intervallato da due edizioni di Sanremo, una raccolta, concerti e altri progetti personali, con il nuovo album Stupido Sexy Futuro il collettivo bolognese (Lodo Guenzi, Alberto Cazzola, Alberto Guidetti, Francesco Draicchio, Enrico Roberto) torna a quelle origini, indipendenti e fedeli alla linea tra invettive e analisi. E quella di Prato sarà la prima tappa del loro tour estivo. A chiudere la manifestazione domenica sarà la pratesissima Blues’n’Roll Band con party e dj set anni ‘70’80’90 a seguire. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30 circa.

