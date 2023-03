Ecco 400mila mascherine per i volontari

L’associazione generale Ramunion ha donato 400.000 mascherine chirurgiche prodotte in Italia a Misericordia, Pubblica Assistenza L’Avvenire e Croce Rossa. Di fatto una donazione di oltre 133mila mascherine per ciascuna associazione di volontariato che operano sul territorio della provincia. "La pandemia non è finita e il virus circola ancora – sottolinea Luca Zhou Long, presidente Ramunion Italia – per questo abbiamo pensato ai volontari delle associazioni che si occupano di sanità e sociale come le figure più esposte ancora al contagio, insieme naturalmente e medici e personale sanitario. Abbiamo così desiderato fare questa donazione per continuare a garantire protezione quotidiana ai molti operatori del settore, attraverso alcune delle principali associazioni di volontariato del territorio pratese". Gratitudine è stata espressa dai vertici delle associazioni intervenuti nella sede di Ramunion Italia per l’occasione.