"È un teatro in salute". Crescono gli abbonati

Una stagione che va, una stagione che viene. E quella appena archiviata dal Politeama è da incorniciare perché ha visto quasi 20mila presenze sulla programmazione diretta del teatro (+14 per cento rispetto alla stagione precedente) a fronte di 85 ‘alzate di sipario’ e una crescita del 35 per cento del numero degli abbonati. Un teatro in salute in cui la voce dei contributi pubblici rappresenta il 39 per cento sul bilancio 2023 e con una nuova veste giuridica, quella della Fondazione Politeama Pratese che ha debuttato ieri con la riunione del primo Consiglio di amministrazione. "Questa stagione è particolarmente importante per due motivi - sottolinea la presidente Beatrice Magnolfi - Primo perché è la prima stagione nella nuova veste giuridica più idonea per la nostra realtà, una Fondazione di partecipazione riconosciuta dalla Regione Toscana e da tutti i soci; secondo perché è una stagione che incrocerà nel 2025 il nostro centenario".

Il pubblico che in autunno tornerà in sala (inaugurazione con "I ragazzi irresistibili" con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, 26-27 ottobre) troverà una serie di novità: fra queste, il miglioramento dell’acustica. È Francesco Moscardi, il consigliere della Fondazione, ad annunciarle: "Dalla prossima stagione sarà realizzato un impianto per migliorare l’ascolto degli spettacoli di musica e prosa. Non solo: aumenteranno lo spazio e il comfort fra le sedute, un’azione doverosa verso il nostro pubblico affezionato". La presentazione del cartellone, intitolato "Classico e/è contemporaneo", è stata l’ultima per il sindaco Matteo Biffoni che guarda al futuro e al lungo percorso che ha impegnato sia il Comune che il teatro nella nascita della Fondazione. "Quello che lasciamo in eredità è un teatro in salute, robusto, con i muscoli allenati, uno straordinario patrimonio per tutta la città".

Il cartellone è sostenuto da Estra, Unicoop Firenze e Intesa San Paolo. Estra, oltreché come main sponsor, era rappresentata ieri mattina dal suo amministratore delegato Nicola Ciolini anche in qualità di socio della Fondazione Politeama Pratese. "Una volta ereditata la vecchia quota di Consiag dalla società per azioni – ha detto Ciolini in conferenza stampa - era un impegno morale non solo mantenere il sostegno verso una realtà così importante sul territorio ma, addirittura, rafforzarlo". Per quanto riguarda invece la sponsorizzazione di Unicoop Firenze, è prevista una riduzione a metà prezzo per tutti gli spettatori under 30 sugli spettacoli in abbonamento (poltrona e galleria): una partnership fruttuosa per rendere accessibile alle giovani generazioni lo spettacolo dal vivo. Tre infine le tipologie di abbonamento disponibili: "Gran Teatro" (dieci spettacoli), "Mosaico" e "Intarsio" (sei spettacoli), oltre a uno speciale pacchetto sul musical.