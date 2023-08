È tempo di Università Il Pin ora accelera sulla moda sostenibile Corsi e bandi: la mappa

PRATO

Manager a scuola di moda sostenibile. È tempo di pensare alla formazione universitaria: il 31 agosto scade il termine per partecipare alla prova di selezione del 12 settembre del corso di laurea in Design Tessile e Moda citato anche tra le novità dalla Guida all’Università del Sole24 ore. Il corso che strizza l’occhio al distretto sarà a numero chiuso, sono ammessi al massimo 150 studenti.

ll test di ammissione si terrà il 12 settembre, alle 8,30 ([email protected]). Il corso illustrerà ai partecipanti i concetti e gli strumenti idonei per ripensare e gestire i processi aziendali e le strategie delle imprese della filiera moda in chiave green: lo scopo è formare professionisti in grado di affrontare le sfide poste dalla trasformazione digitale e dalla sostenibilità.

Altra data da segnarsi è quella del 24 agosto: è disponibile on-line il bando di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. La scadenza per l’iscrizione al corso di Infermieristica è il 24 agosto. Il bando dei corsi di laurea per tutte le professioni sanitarie è reperibile su www.unifi.itp12022.html. Gli interessati ad infermieristica dovranno fare domanda online entro le 23 del 24 agosto mentre la prova di selezione è in calendario il 14 settembre.

Si terrà invece il 17 settembre la lezione che avvia le attività didattiche dei corsi di laurea triennale e magistrale di Pianificazione. L’intelligenza del suolo e lo sviluppo sostenibile saranno i temi affrontati nelle due lectio magistralis rispettivamente di Paolo Pileri e Mario Biggeri. La lezione è aperta a tutti gli interessati. Sarà possibile seguire anche a distanza (info www.pin.unifi.it).

Visto il grande successo ottenuto il Pin ripropone il corso di management della filiera moda sostenibile rivolto a imprenditori, professionisti, tecnici, responsabili marketing, perché la moda sostenibile è una sfida organizzativa e culturale per la gran parte delle aziende del settore.

Per chi vuole investire sull’alta formazione sono quindi finalmente aperte le iscrizioni alla terza edizione del corso di Management della filiera moda sostenibile, con 120 ore di lezioni a 360 gradi sulla moda sostenibile, con docenti professionisti del settore, 4 visite aziendali e la realizzazione di un project work individuale. Dopo il successo delle prime due edizioni, a cui hanno partecipato professionisti da tutta Italia, da oggi è possibile iscriversi alla terza edizione: è bene affrettarsi perché i posti disponibili sono soltanto venti (informazioni (0574 602557 o sul sito del Pin).

Infine c’è tempo fino al 31 ottobre per accedere alle borse di studio: la Fondazione scuole cattoliche Fiora e Gianni Biti assegna due borse di studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Prato che risultano iscritti, per la prima volta, nell’anno accademico 2023-2024, al primo anno di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Le borse verranno assegnate a studenti che abbiano concluso in maniera meritevole la scuola secondaria e versino in difficoltà economiche. Una bella opportunità.

Si.Bi.