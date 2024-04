È tempo di "Streghe" al Fabbricone

Liberamente ispirato al best seller omonimo di Ronald Dahl, oggi alle ore 17 al Teatro Fabbricone nell’ambito della rassegna Metragazzi va in scena "Streghe" della giovane compagnia Progetto g.g, con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, scenografie di Donatello Galloni, pupazzi e decorazioni Ilaria Comisso. E’ una produzone di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Si tratta di uno spettacolo che mette in scena una storia in cui l’impossibile accade: un gioco tra una nonna che si muove tra magia e realtà e un bambino - un piccolo eroe - che apre a un mondo nuovo: perché non tutti i giochi sono fatti "per finta", e molti giochi sono serissimi esercizi per scacciare la paura e trovare soluzioni. Attraverso il teatro di narrazione e di figura, insomma, "Streghe" esplora alcune delle tematiche fondamentali dell’infanzia come la capacità di trovare soluzioni e farsi coraggio, ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettando sé stessi e diventando, perché no, dei piccoli eroi. Come il protagonista di questo spettacolo.

Biglietti: ragazzi 6 euro, adulti 7 euro.