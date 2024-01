E’ senza biglietto e danneggia bus: rischia denuncia

Era senza biglietto e ha danneggiato un autobus. Adesso rischia la denuncia. Autolinee Toscane sta valutando infatti denuncia per danni e interruzione pubblico servizio a proposito del danneggiamento di un mezzo da parte di un passeggero senza biglietto ieri pomeriggio sulla linea 1+ in direzione di Maliseti. Il passeggero, un ventenne, ha rifiutato di fornire le generalità e, per evitare la sanzione e scappare, ha reagito azionando la leva di emergenza della porta centrale, rompendola e uscendo fuori.

Alla guida c’era una conducente che ha fermato il mezzo, chiamato le forze dell’ordine e fatto scendere tutti i passeggeri perché il bus non era più in sicurezza per proseguire il servizio. A quel punto il mezzo di Autolinee Toscane è stato riportato in officina ed è stato fermato, in attesa della riparazione e manutenzione straordinaria, creando quindi - sottolinea la stessa Autolinee Toscane - "un disservizio a causa dell’indisponibilità non programmata del mezzo". La società di gestione del trasporto pubblico ha appreso che il ventenne è stato fermato dalla polizia che sta valutando di fare denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, nonché richiesta di risarcimento danni.