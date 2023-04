È scomparso il professor Maddaluno

E’ morto Giuseppe Maddaluno, politico da sempre, docente di lettere al Dagomari, molto conosciuto in città. Maddaluno è scomparso all’età di 76 anni, è stato tra i fondatori del Partito Democratico a Prato, ha sempre affiancato la passione per la politica a quella per la cultura.

Originario di Napoli, trasferitosi a Prato con la famiglia, ha insegnato a lungo lettere all’istituto tecnico Dagomari formando centinaia di giovani pratesi. Alla professione di insegnante ha sempre affiancato l’impegno in politica ricoprendo anche la carica di consigliere comunale e di vicepresidente nella Circoscrizione est.

In particolare Maddaluno è stato eletto consigliere comunale nel 1994 con il era poi stato vicepresidente della Circoscrizione Est nella legislatura dal 2004 al 2009 con delega alla cultura. Per per 12 anni, dal 2001 al 2012, ha curato la raccolta di poesie dal titolo ’Poesia sostantivo femminile’ a cui hanno aderito tanti pratesi. Maddaluno è stato anche tra i fondatori dell’associazione culturale e politica ’Dicearchia 2008’, di cui ha ricoperto la carica di presidente. Aveva fondato a Prato il primo Comitato del costituendo Partito Democratico, ricoprendo l’incarico di segretario della sezione Pd di San Paolo. Aveva poi deciso di uscire dal partito che aveva contribuito a fondare, nel momento dell’elezione di Matteo Renzi a segretario. Non era venuto meno, però, il suo impegno nella diffusione della cultura nelle periferie e nei centri sociali.

La salma di Maddaluno è esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo fino a questa sera, poi la salma sarà cremata.