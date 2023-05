E in venti parrocchie ritornano gli oratori

Venti parrocchie in campo per 1500 ragazzi di ogni età che come ogni anno parteciperanno agli oratori estivi. Nell’offerta cittadina anche la Diocesi organizza centri per ragazzi durante il periodo estivo. Le iscrizioni si possono effettuare consultando il sito della Diocesi dove è pubblicata la modulistica o rivolgendosi direttamente in parrocchia. I costi sono contenuti intorno a 60 euro al mese e compendono anche il pasto. I contributi per i portatori di handicap valgono anche per gli oratori parrocchiali, l’importante è che siano rendicontate le spese. L’esperienza degli oratori è da sempre una delle opportunità offerte dalla Diocesi: è appena terminato il periodo di formazione degli educatori che andranno ad affiancare i parroci nell’organizzazione delle varie proposte. Venerdì scorso in piazza Santa Maria delle Carceri durante la Festa giovani il vescovo Nerbini ha impartito il mandato agli animatori degli oratori. Fissato anche il giorno della Festa diocesana degli oratori: appuntamento venerdì 30 giugno dalle 9 alle 11,30 nel parco di Galceti. Anche quest’anno ci saranno giochi organizzati in collaborazione con il Csi. Per qualsiasi informazione e dubbio si può contattare la Pastorale giovanile diocesana. Le iscrizioni agli oratori comunque sono già aperte: tante le attività previste con laboratori, divertimento, musica e balli divise per età. Data e orario dell’esperienza variano da oratorio a oratorio, ma la maggior parte andrà avanti per quattro settimane tra giugno e luglio.

Questa estate è particolarmente importante perché ad agosto si terrà la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona con l’incontro con papa Francesco. Per l’occasione da Prato partiranno per il Portogallo 126 giovani accompagnati dal vescovo Giovanni Nerbini. Chiamata con la sigla Gmg, è un incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa su iniziativa del Papa. L’ultimo incontro internazionale, il terzo presieduto da papa Francesco, si è tenuto dal 22 al 27 gennaio 2019 a Panama.