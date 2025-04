"E’ il terzo episodio simile nel giro di una settimana"

Nottate calde a Vernio dove, nell’ultima settimana, ci sono state tre spaccate in altrettanti esercizi commerciali, l’ultima, la più eclatante perché le operazioni del furto hanno portato anche un principio d’incendio, alla gioielleria Tinti sul ponte di Mercatale, nella notte fra venerdì e sabato. L’episodio, l’ennesimo dopo le spaccate con furto alla nuova lavanderia a gettoni e al pub Red Lion, ha suscitato le reazioni di maggioranza e opposizioni, su un tema caldo da diverso tempo, quello della sicurezza.

"Siamo consapevoli delle preoccupazioni che episodi come questo possono generare – dichiara la sindaca Lucarini –. È importante non creare allarmismi, ma al tempo stesso non sottovalutare quanto accaduto. L’amministrazione comunale è da sempre attenta al tema della sicurezza e continuerà a lavorare con determinazione insieme alle forze dell’ordine per garantire la massima tutela possibile. Sarà mio onere informare anche la Prefettura per le dovute valutazioni. Confidiamo che le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza, posizionate sui confini del territorio comunale, possano fornire elementi utili alle indagini in corso. Alla nostra comunità voglio ribadire che affrontiamo ogni problema con serietà e responsabilità".

"Oggi, più che mai – sostiene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Marco Curcio – occorre rafforzare la presenza delle forze di polizia sul territorio. il corpo unico della polizia municipale della Valbisenzio conta attualmente 11 agenti per tre Comuni: un numero largamente insufficiente rispetto agli standard di legge, che prevedrebbero almeno un agente ogni mille abitanti. È indispensabile procedere a nuove assunzioni, raddoppiando l’organico e garantendo una presenza costante anche nelle ore serali e notturne, per aumentare i controlli e ridare sicurezza ai cittadini".

"Siamo davvero molto preoccupati per questi furti – dichiara il capogruppo di Rilanciamo Vernio, Marco Ciani – e per questa situazione che ci lascia come impotenti di fronte ad atti così violenti. Siamo solidali con le forze dell’ordine nella ricerca dei ladri. È una situazione purtroppo che continua a mettere forte disagio nella popolazione tutta. Il gruppo Rilanciamo Vernio chiede con forza una presa di coscienza da parte di tutte le istituzioni per cercare di arginare questi fenomeni. Non eravamo abituati a tanta violenza e aggressività".

Claudia Iozzelli