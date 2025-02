E’ già record di ascolti con gli encomi della critica: "Che sorpresa per noi"

La canzone di Cristicchi scritta con Amara è tra le più ascoltate del festival su tutte le piattaforme streaming e secondo il verdetto della sala stampa, martedì notte, fra le migliori cinque di questa edizione. Ieri la conferenza stampa dell’artista dopo il grande successo della sua prima esibizione sul palco dell’Ariston. "Sto combattendo una guerra come Davide contro Golia – ha detto Cristicchi –. La poesia non si deve basare sui numeri, ma su parametri imponderabili. E ora sta avvenendo l’imponderabile: ho avuto l’occasione di fare ascoltare la mia canzone a milioni di persone ed è una grandissima sorpresa quello che sta succedendo. Il brano va oltre una patologia, parla del ciclo della vita, è un messaggio più spirituale che medico. Per questo molti che vivono queste situazioni si possono rivedere. Questa è vita autentica, sono storie vere. Se avessi percepito retorica – ha aggiunto – non avrei presentato questa canzone a Sanremo". Dopo il bis di ieri notte, domani sera ci sarà l’atteso duetto con Amara. "Sono emozionato e felice perché interpreteremo insieme La Cura, un capolavoro di Franco Battiato – ha detto Cristicchi –. In questi tre anni abbiamo dedicato al grande Maestro il nostro Torneremo ancora / Concerto Mistico, raccogliendo decine di migliaia di esseri speciali. Sono certo che la voce unica e il carisma di Amara saranno un dono immenso per tutti quelli che ci ascolteranno". Nella foto: Carlo Conti all’Ariston