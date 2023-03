Due serate dedicate ad Anna Magnani

PRATO

Due serate per ricordare Anna Magnani (foto), venerdì 10 e venerdì 17 marzo alle ore 21, alla Biblioteca civica di Calenzano (via della Conoscenza 11), a cura del giornalista e critico cinematografico Federico Berti. Il 7 marzo del 1908 nasceva a Roma, "Nannarella", la grande attrice scomparsa cinquant’anni fa, il 25 settembre del 1973. Da sempre annoverata tra le più grandi attrici di tutti i tempi, la Magnani inizia la sua carriera in teatro con i grandi nomi del varietà dell’epoca, uno per tutti Totò, con cui stabilirà un forte rapporto professionale e umano. Soltanto molti anni dopo Anna Magnani diventerà un nome importante per il cinema. Dopo una serie di partecipazioni a commedie come "Teresa Venerdì" di Vittorio De Sica, sarà una pellicola drammatica a consacrarla a livello internazionale. Si tratta naturalmente di "Roma città aperta", il capolavoro di Roberto Rossellini che le aprirà le porte di Hollywood fino a conquistare la statuetta dell’Oscar con "La rosa tatuata". Due serate per omaggiare un talento che è nel cuore degli italiani e ricordare tanti aneddoti sulla vita di una grande donna. Prenotazione obbligatoria allo 0558833421