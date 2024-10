Due riconoscimenti per Allocca al "Catania Off Fringe Festival"

Prato, 31 ottobre 2024 - E' stata un successo la prima partecipazione di Giuseppe Allocca al Catania Off Fringe Festival, che ha ospitato compagnie professioniste provenienti da tutta Italia e dall’estero che, dopo essere state selezionate da una giuria di esperti, hanno riempito la città siciliana con spettacoli di diversi generi e in diverse lingue, alternandosi nelle varie location della manifestazione. Il teatrante pratese è salito sul palco del Piccolo Teatro della Città, portando in scena lo spettacolo dedicato a Galileo Galilei, "L’amor che (non) move il sole". Sul palco Allocca ha vestito i costumi realizzati dall’azienda di cui è titolare assieme alla sorella Sara Nicole, ossia "Lo fo io". L’attore imprenditore è stato insignito del premio riservato al miglior spettacolo per lo staff del Catania Off Fringe Festival. Inoltre, Allocca avrà la possibilità di esibirsi in occasione della prossima edizione della rassegna "Palco Off" presso lo Zo Centro Culture Contemporanee di Catania.

Francesco Bocchini