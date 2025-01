Due bandi comunali per i bilanci

Il Comune di Prato ha pubblicato due bandi attraverso i quali le associazioni sportive, le società sportive e gli enti di promozione sportiva locali potranno presentare domanda per ottenere alcuni indennizzi, spesso risorse necessarie per portare avanti la stagione. Diverse le società che hanno subito danni dal mancato utilizzo dell’impianto.

Il primo bando si riferisce al mancato utilizzo, nel corso del 2024, degli spazi sportivi comunali che erano stati assegnati. L’indennizzo vuole coprire i costi legati alla ricollocazione temporanea di attività svolte nel corso dell’anno in altre strutture più onerose, a causa dell’indisponibilità degli impianti sportivi per eventi di natura straordinaria non imputabili al gestore. Info su: https://www2.comune.prato.it/avvisi/2024/archivio17_17_818_446_25.html.

Il secondo bando invece si riferisce ai rimborsi degli abbonamenti derivanti dalla sospensione del servizio su impianti sportivi comunali per interventi di manutenzione straordinaria. Info su: https://www2.comune.prato.it/avvisi/2024/archivio17_17_819_446_25.html.

Le domande possono essere presentate entro le 13 del 31 gennaio 2025 tramite Pec all’indirizzo: [email protected] o con consegna a mano o a mezzo posta con raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure chiamare il numero 0574 1835033 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.