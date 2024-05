Doppia lista per Calamai. Centristi e Verdi in campo. Ecco chi sono i candidati

Il nuovo parco centrale è stato il luogo scelto per la presentazione della lista Alleanza Verdi Sinistra con le forze politiche Europa Verde, Sinistra Civica Ecologista, Possibile, Sinistra Italiana, Socialismo XXI, unite a sostegno del candidato sindaco Simone Calamai del Pd. Alcuni dei quali, sono persone che si affacciano al panorama politico per la prima volta come Antonio Petracchi 71 anni pensionato. Capolista Alessio Laschi 43 anni, perito tessile a Oste, motore e trascinatore da lungo tempo nella politica e nell’associazionismo. L’altra capolista, Francesca Vattiata 48 anni, insegnante e promotrice culturale. Ci sono poi Fanny Camuso impiegata di 43 anni, Anna Careccia, 43 anni due bambini, la maggiore una figlia promessa del calcio femminile, Mirko Cicerchia 38 anni, corriere di professione, Lorenzo Cini, 29 anni insegnante di equitazione, Luigi Cubeddu 66 anni pensionato forza attiva all’interno del circolo Arci, Ilenia Innocenti 41 anni, insegnante.

Noemi Luchini, 27 anni grafica, Julian Kishta, magazziniere, 44 anni rappresentante della comunità albanese, Jacopo Mas Mbaye, 23 anni panettiere, Tiziano Massara 48 anni è l’edicolante di piazza del Duomo a Prato. Marco Sinisgalli, impiegato alle Poste, 21 anni, Eleonora Traversi, 38 anni commessa e mamma, anche lei per la prima volta in politica si propone come impegnata nella tutela degli animali. Emanuele Vattiata, 46 anni impiegato, sposato e papà di una bambina.

Ieri mattina al ristorante ’L’Imperfetto’ di Oste è stata presentata la lista dei candidati di ’Montemurlo al centro’, la formazione politica composta dai rappresentanti di Azione, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e Volt, che appoggia la candidatura di Simone Calamai. Montemurlo al centro riunisce dunque le forze riformiste, liberal democratiche e socialiste e si propone come elemento di rinnovamento.

Sei i giovani alla loro prima esperienza politica: in lista Stefano Bartolotti, 21 anni studente, Alessandro Bartolozzi 74 anni pensionato, Gaia Belli 21 anni addetta alle vendite strategy marketing, Simonetta Beccari 60 anni danzatrice, Samuele Benatti 54 anni coordinatore infermieristico libero professionale, Pierfrancesco Cavicchioni, 61 anni perito agrario, Cinzia De Ieso 60 anni agente finanziario, Giulio Della Pietra, 21 anni studente, Luciano Ferrari 69 anni pensionato, Franco Mauro Ganugi pensionato, Samantha Nesti, 51 anni operatore socio sanitario all’ospedale di Prato, Pasquale Petrella 61 anni giornalista, Matilde Pezzoli 21 anni studente, Samuele Scaperrotta 21 studente di infermieristica, Martina Silli 21 anni studente e Luigi Sozzi, 78 anni pensionato. Tra i punti più rilevanti della propria azione politica l’ambiziosa proposta dell’Eco-parco agricolo di Casa Cave e la fermata ferroviaria Mazzone-Oste.

Si.Bi.