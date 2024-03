Donne super nello sport: "Siete un grande esempio"

Di ostacoli da superare le atlete ne hanno tanti. Troppe le donne che restano fuori gioco senza potersi affermare nello sport. Troppi gli stereotipi e i pregiudizi. Nel salone consiliare del Comune, nell’ambito delle iniziative per la Giornata della donna, il Soroptimist club presieduto da Beatrice Grassi ha consegnato ad oltre trenta giovani atlete pratesi una pergamena di riconoscimento e valorizzazione del loro impegno e del loro talento. Un tributo per incoraggiarle nella realizzazione delle loro passioni, nella strada verso le pari opportunità. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’assessore alle pari opportunità, Ilaria Santi, e con l’assessore allo sport, Simone Faggi. Determinante l’apporto del liceo scientifico sportivo Gramsci-Keynes e del liceo sportivo Leonardo da Vinci, le due scuole che assieme alle associazioni sportive hanno visto premiato un folto numero di studentesse. Tante le discipline nelle quali le atlete si sono distinte: nuoto sincronizzato, nuoto, pattinaggio artistico, equitazione, ginnastica ritmica, atletica, disco dance, calcio, sci alpino. Le pallanotiste Giuditta Galardi, Chiara Tabani con Sara Cordovani qualificate per le prossime Olimpiadi, hanno portato una testimonianza di come lo sport, per le donne, sia ancora un’attività con la quale è molto difficile infrangere il tetto di cristallo. Ma loro ci stanno provando. Incoraggiamenti sono arrivati dall’assessore Santi che ha rivelato di avere alle spalle un passato da atleta, mentre l’assessore Faggi ha sottolineato che l’emancipazione femminile passa anche dallo sport. Tanti gli applausi alle atlete che, ha detto la presidente Grassi "sono un esempio per altre ragazze".

M.C.