Donate al Comune cinque sculture dell’artista Oscar Gallo

La collezione d’arte del Comune di Prato si arricchisce grazie alla donazione di cinque sculture di Oscar Gallo, donate per volontà delle figlie Anna e Patrizia, memori del forte rapporto che legò il padre alla città. Le opere, intitolate Busto di donna, Testa di donna, Nudo (Ragazza che si pettina), Nudo e Ritratto di Maria, sono le creazioni di un artista che, nato a Venezia nel 1909, ha legato il suo destino a Prato, dove si trasferì nel 1918 e mosse i primi passi nel campo artistico, studiando presso la Scuola d’Arte e Mestieri Leonardo e maturando poi la sua coscienza artistica in contatto con intellettuali e artisti quali Ardengo Soffici, Quinto Martini, Ottone Rosai, Leonetto Tintori, Elena Berruti e Mino Maccari. Gallo ha operato lungamente in città come scultore, pittore e incisore, ed è stato uno dei principali esponenti della cosiddetta “Scuola di Prato”, forse il più significativo movimento artistico del Novecento pratese.

Da qui prese l’avvio una brillante carriera come artista, ma non solo: fu anche insegnante in vari licei artistici, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (che gli ha dedicato una retrospettiva nel 2012) e fondatore del movimento Nuovo Umanesimo assieme a Quinto Martini e altri.