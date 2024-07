Don Gianni parroco a Poggio. Arrivo previsto dopo l’estate

Dal mese di ottobre (per la precisione dal 14 ottobre) sarà Don Gianni Gasperini il nuovo parroco di Poggio a Caiano. Proveniente dalla parrocchia di Montemurlo, don Gianni erediterà il testimone da don Sergio Cristo, in cui servizio pastorale andrà presto a concludersi poiché farà ritorno ad Acerra (Napoli), nella sua diocesi. Don Sergio è arrivato a Poggio il 1° agosto 2021 alla chiesa di Santa Cristina in Pilli come collaboratore di don Cristiano D’Angelo, poi il 4 febbraio 2022 ha fatto l’ingresso in Santa Maria del Rosario. Don Sergio si può dire ha portato a Poggio il colore e il calore partenopeo e col tempo è riuscito a farsi apprezzare. In una nota, la Curia Vescovile di Pistoia - tramite il Vescovo - ha chiesto "che questi trasferimenti vengano accolti con senso di grande responsabilità ecclesiale, perché questi trasferimenti di sacerdoti avvengono tenendo conto primariamente del bene comune della Chiesa. Ai parrocchiani di Poggio a Caiano si raccomanda di essere pienamente disponibili nei confronti del nuovo Parroco".