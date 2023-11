Domani lutto cittadino. Omaggio alle vittime. Torrenti pericolosi: "Sorvegliati speciali"

Restano sorvegliati speciali i corsi d’acqua costantemente monitorati. Terminata la pulizia del torrente Stregale nei pressi del lavatoio. Il sindaco Simone Calamai ha continuato per tutto il giorno sopralluoghi su tutto il territorio in particolare nella zona collinare di Montemurlo capoluogo, Bagnolo, Oste, Albiano e Javello e lungo i corsi d’acqua. Domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore in piazza Contardi si svolgerà il funerale di Alfio Ciolini, l’anziano, 85 anni, morto a causa dell’alluvione del 2 novembre scorso in via Riva. Il sindaco Calamai per la giornata di sabato ha dichiarato il lutto cittadino per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione, Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli, l’anziana di 84 anni, i cui funerali si sono già svolti nei giorni scorsi.

Il Comune di Montemurlo parteciperà alla celebrazione religiosa in forma ufficiale con il gonfalone in rappresentanza della comunità montemurlese che si stringe in segno di cordoglio alle famiglie delle vittime. "La morte di Alfio e Teresa è stata una tragedia nella tragedia, per tutto quello che sta accadendo a Montemurlo - sottolinea il sindaco Simone Calamai -. Il primo pensiero va alle vittime, a coloro che a causa del maltempo hanno perso la vita".

Le strade sono ancora invase dai rifiuti nonostante la mole di lavoro svolto per la rimozione: finora sono state portate via 427 tonnellate con l’impiego di circa 15 operatori di Alia ogni giorno, sette carri gru, tre scarrabili, sei compattatori e 16 camion.

Per far fronte all’aultima allerta arancione sono stati confezionati 9 mila sacchi di sacchia - per un totale dall’inizio dell’emergenza di oltre 12 mila - preparati e distribuiti. Tantissimi gli studenti degli istituti superiori pratesi (tra i quali Marconi, Livi - Brunelleschi) che sono arrivati a Montemurlo e hanno lavorato tutto il giorno a fianco della protezione civile comunale.

"È stato svolto un lavoro intensissimo e instancabile - continua il sindaco Calamai -. Siamo impegnati per restituire una vita normale alle persone in tutti i luoghi colpiti dall’alluvione, dalle zone residenziali a quelle produttive. Stiamo cercando di provvedere a tutte le esigenze".