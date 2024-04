Domani "Bimbi sicuri". Il corso per gestire le emergenze comuni

Si chiama ’Bimbi sicuri’ il corso di formazione, promosso dalla Confraternita di Montemurlo della Misericordia con la collaborazione del Comune, per imparare a gestire le più comuni emergenze pediatriche. L’appuntamento è per domani alle 21 al Centro giovani David Sassoli di piazza Don Milani, 3 a Montemurlo. Interverrà un infermiere specializzato nell’area pediatrica che insegnerà a genitori, nonni e familiari come gestire le più comuni emergenze come le ostruzioni delle vie aeree, le convulsioni febbrili, le reazioni allergiche, le ferite, le ustioni, intossicazioni e avvelenamento. "Dopo il corso sulla disostruzione pediatrica, che abbiamo realizzato grazie alla Misericordia di Oste e Montemurlo, in tutti gli asili nido del territorio, un’altra bella occasione formativa per sapere gestire con efficacia e velocità le più comuni emergenze che possono capitare in casa", spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano. La sera aè a ingresso libero e gratuito