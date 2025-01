Dolci sorprese, giochi e sorrisi. Da Cantagallo a Carmignano: gli appuntamenti per le famiglie

Dolci, sorprese, clown e befane: tante le iniziative in Vallata. Due gli appuntamenti di a Vaiano: alle 10 alla Casa del Popolo la Scuola di Circo, a cura di Factory Tac, si potranno sperimentare attività di giocoleria e acrobatica, equilibrismi e clownerie; nel pomeriggio, alle 16, in piazza Galilei (o alla Casa del popolo in caso di maltempo) ci sarà lo spettacolo Cartoon Toylette, a cura del Teatro delle Foglie, tra umorismo, musica e acrobazie.

A Cantagallo alle 16,30 ci sarà il concerto dell’Epifania nella pieve di Usella, organizzato dal Comune, con la Corale Quarta Eccedente e un ensemble di giovani coristi diretto da Ettore Cavaciocchi (ingresso libero, offerta per l’Operazione Mato Grosso); infine sono sette i giovani artisti che saranno protagonisti della mostra Oltre il visibile che sarà inaugurata alle 18, alla Casa della Salute di Usella.

A Vernio, all’ex MeuccI alle 15.30 è in programma lo spettacolo Giulivo Baloon Show con Davide Bianchi e alle 17 arriverà a la Befana con i suoi doni, con una merenda a base di zucchero filato, dolcetti vari e bevande calde e si potrà giocare al gioco dei tappi con ricchi premi. Il tutto a suon di musica per ballare o solo ascoltare.

A Montemurlo alle 10 in Sala Banti arriva la Befana dell’Avis, poi lo spettacolo del Mago Leo; alle 15.30 al circolo Gelli di Bagnolo festa della Befana con giochi, dolciumi e regali, e uno spettacolo di magia. Infine, appuntamento con la Befana e le sue sorprese anche alle 16 in piazza della Repubblica, di fronte al municipio (il nuovo parco urbano).

Befane anche a Carmignano. Alle 16 la simpatica vecchietta arriverà anche da Mario a Artimino, preceduta dal racconto della sua vera (o quasi) storia, si presenterà con le scarpe rotte, il cappello alla romana, la scopa e un sacco pieno di calze donate, come da tradizione, a tutti i bambini. Al circolo Arci 11 Giugno di Carmignano si presenterà invece alle 15: nei locali di piazza Vittorio Emanuele II laboratorio per bambini e poi la distribuzione delle calze.

Appuntamento per l’Epifania anche a Poggio alla Malva: alle 16,30 tombola per tutti al circolo Naldi. Infine, a Poggio a Caiano apertura della Villa Medicea: dalle 8.15 alle 17 possibilità di visita al parco senza prenotazione (ultimo ingresso alle 16.30), mentre per la villa e gli appartamenti monumentali la prenotazione obbligatoria telefonando in orario di apertura della Villa allo 055 877012 (ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30). Da non perdere la Visitazione del Pontormo, il capolavoro che la villa ospita provvisoriamente nella sala del fregio. Sempre a Poggio anche oggi è aperta la pista di ghiaccio in piazza Risorgimento, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.