"Doc for kids & teen" a Manifatture. Corso gratuito per tv e piattaforme

A Manifatture Digitali è in partenza il corso Doc for kids & teen, per imparare come si affrontano e si gestiscono, nel ruolo di autore, producer o showrunner, le fasi di ideazione, scrittura e sviluppo di progetti di documentari destinati al pubblico dei bambini e ragazzi. Organizzato da Toscana Film Commission e Anica Academy è totalmente gratuito grazie al sostegno dei fondi europei ed è una proposta davvero interessante e innovativa nel panorama dei laboratori che trattano questi temi, di grande attualità. Il corso è rivolto ad autori, filmmaker, producer, editor, art director, showrunner con un po’ di esperienza in uno di questi ambiti: audiovisivo, cinematografico, televisivo, radiofonico, editoriale, giornalistico, del podcasting e della digital content creation.

Il corso si svilupperà fra novembre 2024 e maggio 2025, con appuntamenti in presenza a Manifatture in via Dolce de’ Mazzamuti e incontri online, per un totale di 328 ore.

Se c’è chi ha già un’idea da trasformare in un progetto di produzione per un documentario destinato al pubblico kids e teen può già presentarla in fase di iscrizione al corso: tre creative concept saranno selezionati e sviluppati nelle attività laboratoriali in gruppo previste nei corsi.

Ma ci si può iscrivere a Doc for kids & teen anche senza un’idea di progetto documentario. Per candidarsi basta un’e-mail a [email protected], con oggetto Candidatura laboratorio doc for kids&teen, da inviare entro il 22 ottobre, allegando il materiale dettagliato sul sito e sulla pagina Fb di Manifatture. Chi sarà ammesso al corso riceverà una mail di conferma entro il 28 ottobre. Al corso, che prevede lezioni frontali con esperti internazionali e attività laboratoriali in presenza e da remoto, si potranno acquisire diverse conoscenze: elementi autoriali per la scrittura di un soggetto, la sceneggiatura di documentari per TV e piattaforme digitali destinati

al pubblico di bambini e adolescenti, tecniche di gestione degli aspetti della produzione e tecniche per supervisionare tutti gli aspetti (scrittura, messa in scena, produzione) della creazione di documentari. Si imparerà anche a costruire un budget, a creare un dossier di produzione sullo sviluppo sia della parte creativa che produttiva.