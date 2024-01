Diego Marcon. Glassa. Un libro e due giorni con film anni ’80 e ’90

Venerdì 2 e sabato 3 febbraio al Cinema Pecci due giornate di approfondimento per conoscere l’artista e la mostra "Diego Marcon. Glassa" prorogata fino a domenica 25 febbraio. Venerdì alle 18.30 presentazione del volume Glassa (ingresso libero), alla presenza di Diego Marcon e di Stefano Collicelli Cagol, Michele D’Aurizio, Giorgio Di Domenico e Elena Magini. Raccoglie cinque saggi che esplorano la mostra da altrettanti punti di vista, indagando così diversi aspetti della metodologia di lavoro dell’artista. Temi come l’allestimento, gli effetti speciali, le sculture in ceramica, la comunità di persone riunite attraverso il suo lavoro e il suo rapporto con il cinema forniscono l’input per guardare a questo progetto espositivo. Venerdì dalle 20 e sabato dalle 15.30 sempre al cinema una selezione di film scelti da Marcon: pellicole eterogenee che indagano i generi e li sovvertono, dallo sci-fi fantascientifico Starship Troopers (venerdì alle 20), alla commedia fantastica Casper (sabato alle 15.30), passando per il mockumentary horror di The Blair Witch Project (venerdì alle 22.30), fino a Howard e il destino del mondo (sabato alle 17.30). Tutti film che hanno in qualche modo segnato gli anni ‘80 e ‘90 e che saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli.