Dieci anni in una sera. I saluti del sindaco Biffoni. Gianni Cenni nelle frazioni

E’ il giorno dei saluti alla città del sindaco Matteo Biffoni e della giunta. Stasera alle 21 al teatro Metastasio è in programma la serata di bilancio dell’attività svolta in questi dieci anni di mandato. La scelta del Met ha un significato preciso: proprio sul palco del teatro, cinque anni fa, Biffoni annunciò infatti la ricandidatura. L’accesso è libero e senza prenotazione. Il teatro sarà aperto dalle 20.

Restando in casa Pd, giovedì in Provincia è in programma l’iniziativa nazionale "La parola fa cittadinanza" dedicata all’integrazione scolastica degli alunni stranieri. E’ prevista la diretta streaming sul canale Youtube del Pd nazionale. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del presidente della Provincia Simone Calamai, del sindaco e della candidata a sindaco per le comunali Ilaria Bugetti. Parteciperanno, tra gli altri, Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, Paolo Lattanzio di Save The Children, Alessandra Nardini, assessora all’istruzione della Regione, Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Francesca Gallina dell’università di Pisa, Christian Di Sanzo, deputato Pd e Fiorella Farinelli dell’osservatorio integrazione alunni con background migratorio. Tra gli interventi in programma anche quello di Saimon Gaiotto, vicesindaco di Pioltello, la città della "Iqbal Masih", scuola che è stata al centro del dibattito nazionale per la decisione di sospendere le lezioni in occasione della fine del Ramadan

Continua invece il suo viaggio sul territorio Gianni Cenni, candidato sindaco per il centrodestra. Domani alle 9 incontro con i vertici di Confcommercio Prato, mentre giovedì alle 10.30, al Caffè 21, è in programma la presentazione di un gruppo di candidati della lista civica "Gianni Cenni sindaco". Venerdì 5 aprile alle 21, nel salone della parrocchia di San Giorgio a Colonica, incontro con i residenti di San Giorgio, Santa Maria e Paperino, mentre sabato 6, alle 15, nel salone Grace in piazza Bianchini a Iolo, incontro con i residenti della frazione.

Restando nel centrodestra, ieri è stato annunciato l’accordo fra Forza Italia e il Partito Liberale Italiano, non solo a Prato ma in diversi comuni della Toscana: correranno insieme alle elezioni. "Sono liberale da sempre, tante battaglie liberali sono le mie – sottolinea la deputata e leader di FI, Erica Mazzetti –, con il Pli dialogo e collaboro da anni: la lista di Forza Italia cresce, si struttura, si arricchisce con l’obiettivo di contribuire alla vittoria del centrodestra e a valorizzare nel buongoverno di centrodestra le istanze di liberta". Soddisfazione anche nel Pli: "Forza Italia e Partito Liberale Italiano condividono la visione che mette al centro l’individuo e le imprese, visione che intendiamo riportare nel nuovo consiglio comunale e nella giunta che il sindaco Gianni Cenni andrà a costruire insieme agli altri partiti alleati", il commento del segretario provinciale Davide Mazzoni.

Infine i centristi. Mario Daneri, il candidato sindaco, sabato alle 16.30 sarà in via Amerigo Bresci 12, a La Querce, all’inaugurazione di un centro riabilitativo per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. In programma anche la doppia inaugurazione delle due sedi pratesi del comitato elettorale: in piazza Mercatale 108 (sede di Italia Viva) alle 18 e in via Pugliesi 25/A (sede di Azione) alle 19.

