"Dibattito solo per alcuni". E Targetti va all’attacco

"C’è chi ha organizzato un incontro invitando solo alcuni candidati ed escludendone altri, a proprio piacimento. Bisogna fare chiarezza, perché ci sono comitati di quartiere che evidentemente si comportano da comitati di interesse". E’ l’attacco di Jonathan Targetti, candidato sindaco di Targettopoli, a proposito del mancato invito da parte del Comitato dei residenti di Chiesanuova al dibattito fra i candidati sindaci previsto domani sera alle 21 al circolo Favini. "A mio avviso episodi come questo sono l’esatto contrario della partecipazione – ha aggiunto Targetti – senza contare che gettano discredito anche sul ruolo e sull’importanza di tutti gli altri comitati. Elezioni, politica e campagna elettorale sono una cosa seria, sulla quale non si può improvvisare: bisogna dare ad ogni candidato la possibilità di potersi esprimere. Perché in caso contrario abbiamo a che fare con comitati di interesse travestiti da comitati di quartiere". Targetti ha così annunciato un’iniziativa pubblica con i cittadini proprio a Chiesanuova, nella quale illustrerà il proprio programma in un incontro che sarà definito nei prossimi giorni. "Difendiamo chi è stato escluso da questo dibattito e diciamo sin da adesso ai cittadini di Chiesanuova che siamo pronti ad organizzare un nuovo momento di condivisione con chi è interessato alla nostra proposta – ha detto –. Siamo sempre stati disponibili al confronto anche con gruppi numericamente ridotti di cittadini. Sono state settimane importanti sul fronte della partecipazione e i comitati riuniti in Attiva Prato hanno ottenuto la modifica del regolamento comunale proprio per coinvolgere maggiormente la cittadinanza".

E a proposito di faccia a faccia tra candidati, ne sono stati annunciati altri due. Il primo sarà lunedì alle 21 al cinema Eden ed è stato organizzato per parlare dei problemi del centro storico, per iniziativa di Eros Ossani, titolare della multisala di via Cairoli. Il secondo sarà martedì sempre alle 21 nell’auditorium del Gramsci-Keynes in via di Reggiana: una serata di confronto tra i candidati a sindaco sui temi della famiglia e del mondo giovanile, a cura del Forum delle associazioni familiari di Prato, in collaborazione con gli scout Agesci e gli uffici di pastorale familiare e giovanile della diocesi di Prato.

b.l.