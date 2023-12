Di nuovo tutti insieme dopo più di 55 anni

Oggi hanno settant’anni tondi, sono nati nel 1953 e hanno frequentato dalla prima alla terza media la scuola "Pontormo" a Carmignano. Alcuni di loro vivono a Poggio a Caiano, altri sono rimasti a Carmignano, i più lontani sono arrivati da Reggello e da Serravalle Pistoiese. A distanza di oltre cinquantacinque anni dalla fine della scuola si sono ritrovati per una serata amarcord grazie all’idea di Grazia e Rosaria Petracchi che con pazienza hanno contattato tutti gli ex compagni e compagne di scuola. Alla cena di classe della terza media dell’anno 19661967 hanno partecipato Piero Batisti, Giovanna Batisti, Nadia Borgioli, Giorgio Becagli, Alessandro Bolognesi, Alfredo Bracali, Laura Cardini, Luciana Corti, Sergio Giorgio Feraci, Mariella Grassi, Daniele Lenzi, Tamara Lunardi, Graziano Lunardi, Giuliano Mainardi, Vasco Minocci, Grazia Nunziati, Gianfranco Pinferi, Grazia Petracchi, Rosaria Petracchi, Franco Rigacci, Luciana Rovai, Maurizio Rosaspina, Sergio Scuffi e Maurizio Tasselli. Assenti per malattia ma presenti con il cuore e il pensiero Lucia Lenzi e Fausto Villani. La cena fra ex studenti si è svolta al ristorante "Barco Reale", proprio nella piazza dove un tempo c’erano le scuole ed è stata anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. Gli ex studenti sono oggi tutti pensionati e questo momento di ritrovo è stato vissuto e festeggiato con grande entusiasmo e anche molta emozione.