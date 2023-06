Un defibrillatore per Paperino

Prato, 6 giugno 2023 – Ora anche Paperino è cardioprotetta. E' stato installato dalla Ets Regalami un sorriso un defibrillatore (il 178° donato in questi anni di attività) nei pressi della Farmacia del dottor Di Rienzo a Paperino in via Fosso del Masi 64/66.

La posizione è stata segnalata alla Asl ed è immediatamente entrata nel programma di geolocalizzazione. Questo sistema in caso di emergenza permette di individuare immediatamente il defibrillatore. Questo è il defibrillatore numero 178 donato dalla ETS Regalami un sorriso, ricordiamo che grazie alle sue donazione sono state salvate ben dieci vite.