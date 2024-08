Debutta Capanno Dischi. Le produzioni indipendenti

Produzioni discografiche in presa diretta: è la scommessa di Capanno Dischi, nuova etichetta discografica indipendente pratese. La label nasce come progetto parallelo di Capanno 17, uno dei locali di musica live più conosciuti d’Italia, che insieme a professionisti di settore, affiancherà all’organizzazione di eventi e concerti la produzione e la promozione discografica di artisti locali e regionali. Uno sviluppo naturale, per un club che i è diventato tappa immancabile dei tour della scena indipendente. Capanno Dischi realizzerà produzioni discografiche in presa diretta, affiancate da video live-session, cioè riprese in cui i gruppi musicali vengono registrati mentre eseguono il brano suonando insieme dal vivo. Ogni produzione Capanno Dischi verrà poi pubblicata sui principali store musicali online e, per i veri appassionati, stampata in vinile. L’obiettivo è incidere e produrre gruppi e artisti per come sono e per come suonano, rinunciando a quegli artifici digitali che rendono sempre difficile, nel mercato discografico di oggi, capire fino in fondo l’effettiva qualità dell’artista. Questo metodo di produzione sta riscuotendo all’estero molto successo (un esempio sono le produzioni statunitensi Tiny Desk) e l’obiettivo di Capanno Dischi è dare ancor più visibilità a questo format in Italia.

La nuova etichetta basa la sua forza nel gruppo: musicisti, promoter, grafici, videomaker che, unendo le proprie capacità, hanno dato vita a un progetto nuovo e originale. Domenica 8 settembre dalle 21 al Giardino Buonamici sarà presentata l’etichetta con il lancio di “Aurelia”, primo EP targato Capanno Dischi, del gruppo toscano Mario Mario. A seguire il live della band.