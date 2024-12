Danze bretoni con Balburrasca

Sono venuti da tutta Italia alla festa danzante della tradizione bretone organizzata alla Fattoria di Tobbiana dall’associazione pratese Balburrasca in collaborazione con la scuola Clover Danze Irlandesi, e con il duo Clément Le Goff & Jérémy Kerno, giovani e affermati musicisti che suonano strumenti della tradizione, proponendo brani in chiave moderna. La festa si è svolta a conclusione di un pomeriggio di studio e pratica di danze della Bretagna con il ballerino Ronan Autret nell’ambito del progetto "Celtic Jamboree", a partire dal 2023, raccoglie al suo interno eventi formativi di danze delle nazioni celtiche: Irlanda, Scozia, Isola di Man, Galles, Cornovaglia, Bretagna, Galizia, Asturie. Dal 2010 la Confédération Kendalc’h che promuove e coordina le attività culturali ed artistiche della tradizione bretone attraverso le arti popolari, ha incaricato Ronan Autret della formazione e del monitoraggio delle danze tradizionali.

Dal dicembre del 2012 il "Fest-Noz" (Festa della notte), antica tradizione bretone che consiste in un grande momento collettivo a base di musica, canti, balli e libagioni, è stata dichiarata dall’Unesco "Patrimonio mondiale immateriale dell’umanità". Per l’associazione Balburrasca che ama e valorizza la musica della tradizione popolare unita al piacere di stare insieme, è stata un’iniziativa che testimonia l’impegno nel recupero delle tradizioni, anche quelle antiche, guardando all’Europa. Un modo per imparare a conoscere popoli, usi e abitudini di altra gente.