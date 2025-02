Dalla parte delle donne. Le iniziative

Un cartellone vivace per la Giornata internazionale dei diritti delle donne con oltre quaranta iniziative e altrettante associazioni in campo assieme ai Comune, alla Provincia, agli enti del terzo settore, E’ il risultato di un lavoro di rete e di impegno che va oltre la ricorrenza dell’8 marzo. Il programma presentato ieri in Comune dall’assessora alle pari opportunità Maria Logli con l’intervento della sindaca Ilaria Bugetti e la presenza di tutti gli attori coinvolti, racconta le battaglie, i successi e le fatiche delle donne, ma anche quanto ancora ci sia da fare per l’affermazione dei diritti. In primo piano il lavoro, la scuola e giovani. Fra i tanti appuntamenti il primo è domani alle 16.30 alla Camera del Lavoro, a cura di Cgil si terrà il talk "Dalla parte delle donne".

