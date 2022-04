"Da mesi non si sa più nulla Serve un dibattito in consiglio"

Anche sul progetto del Parco Centrale sappiamo poco, o niente. Come al solito quando le notizie a proposito dei progetti del Comune non sono utili alla propaganda e magari restituiscono una narrazione che porta allo scoperto tutta l’inconcludenza delle amministrazioni di Biffoni, si censura, si omette, si nasconde. E così, è solo attraverso il lavoro dei professionisti della stampa o degli altri mezzi di comunicazione che a volte recuperiamo qualche notizia. L’ultimo comunicato stampa ufficiale diramato dal Comune sul parco risale ai primi giorni di febbraio dell’anno scorso: allora si esaltava la celerità con cui era avvenuto l’abbattimento del Misericordia e Dolce, il rispetto del cronoprogramma del progetto e si annunciava per la primavera la redazione del progetto esecutivo; successivamente, per l’estate, l’affidamento della gara d’appalto. Niente di tutto ciò è avvenuto e ancor peggio, ancora una volta, non se ne è mai saputo nulla, neppure nella commissione competente in materia, né ci sono state comunicazioni ufficiali. Non solo. Ormai diversi anni fa era stato allestito, sempre a scopo propagandistico, l’ennesimo portale del Comune in cui si prometteva di diffondere, in totale trasparenza, tutte le informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del progetto. Adesso però il cronoprogramma non si trova più, perché non era probabilmente più funzionale alla promozione della giunta. Nel frattempo sono stati stanziati ulteriori 400mila euro per la bonifica del terreno, oltre ai 7,5 milioni già previsti. Nei prossimi giorni protocollerò un’interpellanza perché del parco si parli in consiglio comunale, per ottenere informazioni, per aprire un dibattito sul progetto, sulle funzioni e la futura gestione. Finalmente il consiglio può di nuovo riunirsi in presenza: è ora di parlarne".

Leonardo Soldi

Consigliere Centrodestra