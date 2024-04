Cugini contro: la sfida è in famiglia: "Stessa passione, partiti opposti"

Su chi è l’outsider di famiglia ci potrebbero scherzare su. I parenti, si sa, non si scelgono. Ma se l’8 e il 9 giugno si sceglierà nel segreto dell’urna il nome di uno dei due cugini si farà una scelta di campo ben precisa. Sì perché lui, Cosimo Zecchi, è in lista per il consiglio comunale con Fratelli d’Italia di cui è dirigente nazionale mentre lei, Marta Bozzano, corre per Sinistra Unita Prato a sostegno della candidata sindaca Ilaria Bugetti. Il primo fa l’imprenditore ed è il fondatore della società Trame Digitali, la seconda insegna cinese al Convitto Cicognini dopo una lunga esperienza di studio all’estero. "Cugini rigorosamente di primo grado", ci tengono a sottolineare.

Quando Marta ha confessato a Cosimo di volersi mettere in gioco con Alleanza Verdi Sinistra, è stato domenica scorsa al battesimo della nipotina di Cosimo, la figlia di sua sorella. "Beh, sono sempre stato io il politico di famiglia – ironizza Zecchi – Ben venga che scenda in campo anche mia cugina anche se non ha le mie stesse idee. Vuol dire che veniamo da una famiglia che crede fortemente nei valori della partecipazione e dell’impegno per una società migliore in cui far crescere i nostri figli. Valori che ci accomunano, al di là degli schieramenti".

Cosimo e Marta sono come fratello e sorella. "Siamo tutti cresciuti a Trivial Pursuit, Risiko, Mukki Latte al cacao in brick", ha scritto Marta su Facebook. Sua mamma, Franca Zecchi, sorella del padre di Cosimo, ha insegnato a lungo al Cpia, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti dove s’iscrivono tanti stranieri. Insomma, è una che tutte le dinamiche complesse dei processi d’integrazione le ha vissute in prima linea, alla cattedra. Come quella da cui ogni giorno Marta dà lezione di cinese ai suoi alunni del liceo scientifico internazionale. Classe 1987, la giovane mamma ha girato mezzo mondo: dalla Cina a Israele, con tanto di master a Tel Aviv. Ha sempre avuto il pallino per l’ambientalismo e lo sport. Domenica scorsa, prima di andare al battesimo, è arrivata seconda alla mezza maratona di Prato. Non può che essere sportivo, dunque, il modo in cui prende questa competizione.

"Voglio gareggiare con il miglior avversario della parte opposta". Intanto vietato parlare di politica ai pranzi di famiglia in casa Bozzano-Zecchi. "Sennò sai che discussioni soprattutto sulle questioni nazionali", racconta Cosimo. Che fa politica ormai da 25 anni ed è uno dei fondatori del partito di Giorgia Meloni. Di Marta il cugino illustra una sfilza di pregi: "Responsabile e sensibile, a lei si potrebbe affidare qualunque cosa. E poi ha un’energia incredibile". Non è da meno Marta: "Cosimo è intelligente, buono, empatico, una persona dai principi solidi". Il difetto che simpaticamente l’uno dice dell’altra e viceversa? "Sta dall’altra parte".

Maria Lardara