Cucinare insieme vuol dire amicizia

Il radicchio, re sulla tavola d’inverno, è stato il protagonista dell’incontro organizzato a villa Gonfienti dal Club Il Fornello presieduto dalla giornalista enogastronomica Marzia Morganti Tempestini. Le socie del club si sono cimentate in un menù accattivante preparato proprio per rendere omaggio al radicchio. Con le socie la giornalista e scrittrice specializzata nel food, Manuela Sorresi che ha presentato il suo libro "Il Paese dei Radicchi , storia e sapori di un’eccellenza tutta italiana" (Trenta Editore), un excursus storico-gastronomico dedicato alle origini e alla diffusione dei cinque radicchi Igp italiani, corredato dalle ricette ed immagini della chef Claudia Fraschini. Ospite anche Cinzia Otri, artista creativa del gelato fiorentino. Il Club del Fornello, composto da sole donne, (a Prato 18) è nato a Piacenza nel 1975 da un’idea di Magda Lucchini e a Prato la delegazione è stata fondata nel 1987 con la guida Di Marzia Morganiti Tempestini. Obiettivo: creare consapevolezza dell’importanza del cibo e della cucina in convivialità. "Cucinare - dice Marzia- è un atto di generosità, d’amore verso gli altri, ed oggi deve essere anche un atto di responsabilità perché ogni nostra scelta incide sull’economia, sulla salute e sull’ambiente". Incontri nel segno dell’amicizia e dell’accoglienza. Le Fornelle in oltre 30 anni non hanno mai smesso di incontrarsi rinnovando ogni volta la magia della buona tavola.

Pagina a cura di Marilena Chiti