Cronista Toscano. Il premio a Fiorentino

Giornalismo e comunicazione: a Vinci l’undicesima edizione del premio Cronista Toscano Leonardo Berni è stata vinta da un pratese, il collaboratore del nostro giornale Giovanni Fiorentino. Classe 1991, scrive prevalentemente per La Nazione, con cui ha iniziato a collaborare alla fine del 2012. Ha diretto la testata online Novantesimo dal 2017 al 2023 ed è autore del libro "Fussballpolitik. Un calcio alla democrazia", pubblicato nel 2015 dalla casa editrice Ensemble e presentato al Salone del Libro di Torino. Ecco la motivazione del riconscimento: "Raccontare le comunità locali significa - come bene sapeva Leonardo Berni, storico corrispondente da Vinci - maneggiare un senso di rigore ancora più forte. Nella sua esperienza di cronista, Giovanni Fiorentino si è certo confrontato con la bellezza, e la responsabilità, di provare curiosità ed empatia per ciò che si è poi chiamati a tradurre in un articolo. Restando fedele alla verità sostanziale dei fatti". Il premio è stato consegnato lo scorso 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo, il figlio più illustre di Vinci. Nella stessa serata sono stati conferiti anche i premi "Li omini boni", alla decima edizione. Nell’Anno del Volo, nel quale gli eventi vinciani sono declinati al sogno più bello di Leonardo, sono stati scelto alcuni nomi che si legano a doppio filo a questo temi. La commissione del Premio ha infatti scelto Umberto Guidoni (astronauta e divulgatore scientifico), Francesco Marino (caporedattore centrale per il TGR Leonardo), Silvia Rosa-Brusin (giornalista scientifica) e Maura Tombelli (direttrice dell’osservatorio Beppe Forti di Montelupo Fiorentino). La manifestazione è organizzata dal Club per l’Unesco di Vinci e Vinci nel Cuore, con il patrocinio della Regione, del Comune di Vinci, dell’Ordine dei giornalisti della Toscana e dell’Associazione stampa Toscana.