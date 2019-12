Prato, 13 dicembre 2019 - Paura a Prato, in via del Vergaio, a causa del crollo di un cornicione. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre intorno alle 16. Il crollo ha riguardato il cornicione di un terratetto. Gli abitanti della zona hanno sentito un fortissimo rumore in strada. Il cornicione, nel cadere, ha danneggiato due auto. Fortunatamente in quel momento sul marciapiede non stava passando nessuno. Non ci sono dunque feriti ma la paura è stata tanta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, che hanno messo in sicurezza l'area. Da capire le cause del crollo, il cui fronte è di diversi metri.

