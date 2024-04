Crolla il tetto di una palazzina. A Iolo arrivano i vigili del fuoco

Intervento doppio ieri mattina a Iolo, in via Fratelli Bandiera. E’ cominciato tutto con l’arrivo sul posto del personale del 118 per soccorrere una persona che stava occupando lo stabile. Il personale sanitario, però, quando è arrivato a iolo, ha capito subito chye c’era anche un altro problrma, ovvero le condizioni della palazzina, all’interno della quale era crollata una porzione di tetto.

Così è partita subito la segnalazione ai vigili del fuoco che in pochi minuti hanno raggiunto via Fratelli Bandiera. Sul posto in particolare sono arrivate due squadre, un’autoscala ed un funzionario tecnico. L’immobile è un terratetto occupato da stranieri senza fissa dimora.

Il crollo sembra risalire ad alcuni giorni prima. Sul posto sono intervenuti anche la polizia e la polizia municipale. A seguito della verifica effettuata è stata dichiarata l’inagibilità dell’intera unità immobiliare interessata. Nella giornata di ieri sono andate avanti le operazioni di messa in sicurezza di tutto l’immobile per scongiurare altri cedimenti.