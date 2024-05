Corteo di auto d’epoca in città. Un salto nel tempo glorioso. Le vetture che hanno fatto storia

Un viaggio nel glorioso passato dell’automobilismo, con trenta equipaggi a bordo di altrettanti bolidi d’epoca che percorreranno in anteprima le strade della Mille Miglia 2024. É tutto pronto per la quarta edizione di ’Ruote nella Storia’, manifestazione organizzata da Aci Prato, Aci Storico e Aci Sport, in programma sabato. Sfileranno lungo le strade della provincia di Prato mezzi unici come la Mercedes 300 SL Coupe del 1955 o la Maserati A6 Coupe del 1949, insieme alle più moderne Ferrari Testarossa e Corvette Stingray del 1976.

Il corteo di auto storiche si muoverà da piazza IV Novembre a Poggio a Caiano alle 9.30. Le auto poi si dirigeranno verso il Duomo di Prato, dove rimarranno in sosta dalle 10.40 per permettere agli appassionati di osservarle da vicino. Una seconda sosta è prevista alle 11.30, quando il corteo farà tappa al Lanificio Fratelli Balli di via Bologna. Da lì il corteo punterà il Passo della Futa dove è atteso per le 13.15. La giornata si concluderà con le premiazioni e il pranzo al ristorante storico Passo della Futa. "É una piccola anteprima della Mille Miglia del 14 giugno – dice Claudio Bigiarini, direttore di Aci Prato –, visto che il corteo di sabato ricalca quasi interamente quel percorso. Sulle nostre strade sfileranno trenta mezzi d’epoca eccezionali non solo per la loro bellezza ma anche per la loro storia unica".

"Questo sabato sarà un vero piacere poter assistere al passaggio del corteo storico, e invitiamo tutti quanti a partecipare - dice Federico Mazzoni, presidente di Aci Prato -. Sarà una bellissima anteprima dell’attesissimo passaggio della Mille Miglia del 14 giugno". Per informazioni dettagliate 353.4247944.