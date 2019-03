Prato, 20 marzo 2019 - Caos e polemiche per la manifestazione indetta da Forza Nuova sabato a Prato. La galassia della sinistra, insieme al Partito Democratico, ha organizzato un contro-corteo che si svolgerà sempre a Prato nelle stesse ore dell'iniziativa di estrema destra. Ma è rovente la polemica politica, dopo la decisione del prefetto Rosalba Scialla di autorizzare la manifestazione. "Salvare l'Italia", indetta appunto da Forza Nuova. Un appuntamento che in molti vedono in realtà una celebrazione: quella dei cento anni dalla nascita dei fasci di combattimento, da cui poi nacque il fascismo. Ad ogni modo, la prefettura ha dato il benestare alla formazione di estrema destra.

«Abbiamo applicato la legge - dice il prefetto -, e abbiamo garantito i diritti sanciti dalla Costituzione di manifestare e di esprimere la propria opinione. Il motivo per cui ci risulta sia stato indetto il corteo, agli atti, non è la celebrazione del centenario del fascio ma la lotta all'immigrazione clandestina». La decisione, arrivata nel pomeriggio di mercoledì, ha scatenato le polemiche. Il Partito Democratico, con il sindaco Biffoni che già aveva espresso tutte le sue perplessità, parteciperà con una galassia di sigle della sinistra a una contro-manifestazione. L'appuntamento di Forza Nuova vede l'appuntamento per le 15.30 in piazza della stazione. Il Pd e il resto della sinistra si troveranno in piazza delle Carceri alle 14.30. Ci sarà anche il segretario regionale del Partito Democratico Simona Bonafé.

La rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'Età contemporanea della Toscana esprime "allarme e sdegno per il nullaosta concesso alla manifestazione promossa da Forza Nuova a Prato, a dispetto dei divieti sanciti dalla Costituzione e da importanti provvedimenti di legge della Repubblica italiana tuttora in vigore".

L'appello alla contro-manifestazione è firmato da Anpi; Arci; CGIL; Prato Antifascista; Assemblea #SullaStessaBarca; Libera; Giovani Democratici Prato; LeftLab; MeltinPo; Circolo Libertà & Giustizia di Prato; Le Mafalde; Emergency Prato; Aned; Prato 2040; Prato In Comune; Partito Democratico Prato; Comitato STOP razzismo; Rifondazione Comunista ; Associazione Sinti Italiani di Prato; ALP - Libertà E' Partecipazione; Liberi E Uguali ; +Europa ; Rete degli Studenti Medi; Anpi Lanciotto Ballerini; Sinistra Italiana di Prato; Partito Comunista sez. Prato; Possibile; Partito Socialista; Associazione 6 Settembre; M5S Prato; Partito Comunista d'Italia; Fgci; Futuro Domani; Emmaus Prato; CIisl; Uil; Comitato 11 giugno; Prato di Cittadinanza; La Piazza degli Studenti; Centro Studi Borsellino Falcone Prato; Democrazia Solidale ; Giovani Democratici Toscana ; Sinistra Italiana Firenze; Sinistra Italiana Sesto Fiorentino; Federazione degli Studenti; Legacoop; Cooperativa Humanitas; Adesso Prato; Futura; Slow Food Prato; Arci Servizio Civile Prato ; Udu Firenze ; Opera Santa Rita ; Iusy; Pmli Prato ; Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato; Sinistra per Lastra ; Associazione Senegalesi Prato, Comitato Gay e Lesbiche Prato; Montemurlo in Comune; Associazione Ipazia; Potere al Popolo Prato.