"Coraggio e Avanti". C’è il Premio

Dopo il Giglio D’Oro domani appuntamento con il premio "Coraggio e Avanti" che festeggia 20 anni. Il gruppo Amici del Ciclismo di S.Lucia alla Castellina presieduto dal pratese Luca Limberti, con Alessandro Troni, Giacinto Gelli e gli altri componenti (presso il convento dei Padri Carmelitani hanno sede il Centro Spirituale del Ciclismo e il Museo Filotex), premieranno tanti campioni e personaggi del pedale. Il ritrovo alle 9, poi la messa e al termine in chiesa si svolgerà la festosa premiazione. Il premio "Coraggio e Avanti" a Antonio Tiberi, quelli nel ricordo di Gastone Nencini e Franco Ballerini, all’ex corridore sovietico Andrei Tchmil e Silvio Martinello. "Ammiraglio D’Oro 2024" per Luca Guercilena, team manager della Lidl Trek, quello intitolato ad "Alfredo Martini Azzurri d’Italia" per Gianni Bugno e Claudio Chiappucci. Premi infine all’Under 23 Davide Piganzoli, all’élite e Campionessa Europea 2024 Gaia Masetti, allo juniores versiliese Campione del Mondo su pista Fabio Del Medico. Infine il premio "Over 35 Edo Gelli" andrà a Giacomo Nizzolo.

Antonio Mannori