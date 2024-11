Coop Margherita . In scena ragazzi disabili. Con il piccolo Gulliver

Si chiama Il piccolo grande Gulliver il nuovo spettacolo portato in scena dalla cooperativa Margherita con protagonisti ragazzi disabili che frequentato un laboratorio teatrale annuale. Debutterà nello spazio teatrale della cooperativa in via Nistri domani alle 21, con repliche per il pubblico sabato 9 e domenica (alle 15.30 e alle 18) e poi da una serie di appuntamenti per le scuole e i centri diurni, dall’11 novembre. A salire sul palco saranno circa 20 ragazzi con disabilità che hanno partecipato al laboratorio teatrale che la Cooperativa Margherita propone ogni anno dal 1999. La Cooperativa, aderente a Confcooperative Toscana Nord, nasce nel 1987 da un’esperienza dell’associazione Agesci per cercare di dare una risposta alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Dopo una fase pionieristica, la coop ha dato vita a un centro diurno e strutturato in convenzione con l’Asl. "Abbiamo preso un personaggio e lo abbiamo tolto dalla sua storia, usandolo come filo conduttore - spiega Massimo Bonechi regista e presidente della cooperativa -. Gulliver aleggia, appare e scompare, ci osserva, ci indica la strada, ci prende per mano. Nel viaggio le diversità diventano una paura che si fa opportunità, si trasformano in ricchezza, in meraviglia, in riflessione".