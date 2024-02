Controlli nelle Rsa. Riscontrate violazioni

Controlli nelle strutture socio-assistenziali e di riabilitazione da parte del Nas di Firenze. I carabinieri sono intervenuti innumerose Rsa e hanno riscontrato alcune lievi non conformità strutturali-gestionali. Nell’ambito del territorio del Comando Provinciale di Prato, è stata rilevata una non conformità con conseguenti prescrizioni al gestore; lo stesso per quanto concerne Siena. A Pistoia invece sono due le non conformità. Una anche a Firenze, a fronte di sei controlli. Nessuna invece a Prato. I Carabinieri del Nas si legge in una nota, "continueranno a monitorare il mantenimento di adeguati livelli di assistenza offerti da Residenze Sanitarie Assistite, case di riposo, comunità alloggio e strutture similari, al fine di tutelare la salute e la dignità di una delle fasce considerate più sensibili della società, nonché proteggerne l’incolumità verificandone l’aderenza alle norme di sicurezza".